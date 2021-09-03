 Michigan Wolverines Football: Five Best Michigan Football Quotes Of The Week
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Wolverine TV: Five Best Michigan Football Quotes Of The Week

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

TheWolverine.com's Clayton Sayfie shares the top five Michigan Wolverines football quotes of the week in the lead up to the opener against Western Michigan.

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