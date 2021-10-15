 Michigan Basketball Media Day Practice Highlights
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Wolverine TV: Michigan Basketball Media Day Practice Highlights

Anthony Broome • TheWolverine
Staff Writer
@anthonytbroome

The Michigan Wolverines held their 2021 men's basketball media day on Friday afternoon from Crisler Center. TheWolverine.com was able to watch a portion of the afternoon practice following earlier interviews.

Here are some snippets of what we saw.

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