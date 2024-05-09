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2026 Rivals150 OL Zaden Krempin 'fired up' after Michigan offer
Josh Henschke
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Maize&BlueReview
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Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
Michigan offensive line coach Grant Newsome has received nothing but praise since his promotion to coach in the trenches. That praise continued this week with the program offering 2026 Rivals150 OL...
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