Michigan Football has announced a parade and celebration event to take place on Saturday, January 13. The event will be hosted by the Champions Circle Collective with proceeds going to support NIL efforts.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5OYXRpb25hbCBDaGFtcGlvbnNoaXAgQ2VsZWJyYXRpb24gSW5mbzo8 YnI+PGJyPkpvaW4gdXMgb24gU2F0dXJkYXkgZm9yIGEgcGFyYWRlIHRocm91 Z2ggY2FtcHVzIGFuZCB0aGVuIGNvbnRpbnVlIHRoZSBjZWxlYnJhdGlvbiBh dCBDcmlzbGVyITxicj48YnI+8J+Xnu+4jyDCuyA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3QuY28vNzZDakZERHZ5RyI+aHR0cHM6Ly90LmNvLzc2Q2pGRER2eUc8L2E+ PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dvQmx1ZT9z cmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dvQmx1ZTwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2tyMEI4ZE5DRDUiPnBpYy50d2l0dGVy LmNvbS9rcjBCOGROQ0Q1PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1pY2hpZ2FuIEZvb3Ri YWxsIChAVU1pY2hGb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9VTWljaEZvb3RiYWxsL3N0YXR1cy8xNzQ1MjExOTU3OTk1ODgwODYx P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVhcnkgMTAsIDIwMjQ8L2E+PC9i bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z Y3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Advertisement