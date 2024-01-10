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Champions Circle to host Championship celebration for Michigan Football
Trevor McCue
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Maize&BlueReview
Senior Editor
Michigan Football has announced a parade and celebration event to take place on Saturday, January 13. The event will be hosted by the Champions Circle Collective with proceeds going to support NIL efforts.
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