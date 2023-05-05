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Former Michigan DL Taylor Upshaw finds new home again

Trevor McCue • Maize&BlueReview
Senior Editor
@trevormccue

Taylor Upshaw entered the transfer portal at the end of the 2022 season looking for a full time starting opportunity. After succeeding in a rotational EDGE role with Michigan, Upshaw elected to join Deion Sanders with Colorado.

At the end of spring practice however, Upshaw was part of an exodus in Boulder that included over 40 players entering the transfer portal. Now Upshaw has announced on Instagram he has once again found a new home for the 2023 season.

Upshaw is staying the PAC-12 and committing to Arizona. He’ll play for former Michigan assistant and current Wildcats head coach Jedd Fisch.

Arizona plays at Colorado on November 11.

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