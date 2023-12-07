With the college football regular season ending, national publications are beginning to release their season awards. USA Today and Sports Illustrated released their All-America Teams today, and four Wolverines were honored with Zak Zinter, Will Johnson, Blake Corum, and Mike Sainristil being named.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4yMDIzIFVTQSBUT0RBWSBTcG9ydHMgQWxsLUFtZXJpY2EgVGVhbTxi
cj48YnI+44C977iPIFphayBaaW50ZXIgKDFzdCBUZWFtKTxicj7jgL3vuI8g
Qmxha2UgQ29ydW0sIFdpbGwgSm9obnNvbiAoMm5kIFRlYW0pPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dvQmx1ZT9zcmM9aGFzaCZh
bXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dvQmx1ZTwvYT4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90LmNvL0lvN2xZeHhPaFUiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9Jbzds
WXh4T2hVPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1pY2hpZ2FuIEZvb3RiYWxsIChAVU1p
Y2hGb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9VTWlj
aEZvb3RiYWxsL3N0YXR1cy8xNzMyNzg4MTE2OTQ2MzEzNDg1P3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDcsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl
Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy
LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8
L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4yMDIzIFNwb3J0cyBJbGx1c3RyYXRlZCBBbGwtQW1lcmljYSBUZWFt
PGJyPjxicj7jgL3vuI8gV2lsbCBKb2huc29uLCBaYWsgWmludGVyICgxc3Qg
VGVhbSk8YnI+44C977iPIE1pa2UgU2FpbnJpc3RpbCAoMm5kIFRlYW0pPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dvQmx1ZT9zcmM9
aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dvQmx1ZTwvYT4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0dibW5sZXJqcjgiPnBpYy50d2l0dGVyLmNv
bS9HYm1ubGVyanI4PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1pY2hpZ2FuIEZvb3RiYWxs
IChAVU1pY2hGb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9VTWljaEZvb3RiYWxsL3N0YXR1cy8xNzMyODI2MDI2MTEwMjMwNTQwP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDcsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9j
a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50
d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp
cHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
WILL JOHNSON - SI (1st), USA Today (2nd)
ZAK ZINTER - SI (1st), USA Today (1st)
BLAKE CORUM - USA Today (2nd)
MIKE SAINRISTIL - SI (2nd)
Zak Zinter was named First Team All-America by Sports Illustrated and USA Today. Will Johnson was named to both but received 2nd team honors from USA Today. Blake Corum and Mike Sainristil received 2nd Team Honors from USA Today and Sports Illustrated, respectively.
The Athletic also released a list of All-America teams on Thursday which the university recognized.
Zinter was named to the first team and Johnson named to the second team.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4yMDIzIFRoZSBBdGhsZXRpYyBBbGwtQW1lcmljYSBUZWFtPGJyPjxi
cj7jgL3vuI8gWmFrIFppbnRlciAoMXN0IFRlYW0pPGJyPuOAve+4jyBXaWxs
IEpvaG5zb24gKDJuZCBUZWFtKTxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vaGFzaHRhZy9Hb0JsdWU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPiNHb0JsdWU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby83Vjlt
a09CR1pRIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vN1Y5bWtPQkdaUTwvYT48L3A+Jm1k
YXNoOyBNaWNoaWdhbiBGb290YmFsbCAoQFVNaWNoRm9vdGJhbGwpIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVU1pY2hGb290YmFsbC9zdGF0dXMv
MTczMjg3NzAzOTE2OTE0NzIwNz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNl
bWJlciA3LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz
cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg
Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
---
Discuss this article with our community on our premium message boards
Not a subscriber to Maize & Blue Review? Sign up today to gain access to all the latest Michigan intel M&BR has to offer
Follow our staff on Twitter: @JoshHenschke, @Berry_Seth14, @TrevorMcCue, @DennisFithian, @BrockHeilig, @JimScarcelli, @lucasreimink
Subscribe to our podcasts: Apple Podcasts, Google Podcasts and Spotify
Check out Maize & Blue Review's video content on YouTube
Follow Maize & Blue Review on social media: Facebook, Twitter, TikTok, and Instagram