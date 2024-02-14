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Good Afternoon, Michigan Football: On-field staff complete?

Josh Henschke • Maize&BlueReview
Publisher
@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.

M&BR's Dennis Fithian is back with another episode of Good Afternoon, Michigan Football!

Former Wolverine Jim Scarcelli joins the show and has optimism surrounding the UM football staff and outlook for the upcoming season.

Breakdown

Open 00:00-1:30

Defensive coaches 1:31-13:47

Highs and lows of offseason 13:48-15:40

Stephen Adegoke 15:41-26:29

Brian Jean-Mary 26:30-29:34

Optimisim 29:35-44:08

Juwan Howard 44:09-51:13

Feedback 51:14-101:03

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