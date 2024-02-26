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Hail to the Podcast: State of the Michigan Football program

Trevor McCue • Maize&BlueReview
Senior Editor
@trevormccue

Maize & Blue Review's Josh Henschke, Trevor McCue, and Brock Heilig recap and rate the transition of Michigan Football from Jim Harbaugh to Sherrone Moore. Coaching staff, transfer portal, and what's next as we head to spring practice.

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