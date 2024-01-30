LOOK: Michigan Football players measurements at Reese's Senior Bowl
The Reese's Senior Bowl is kicking off this week as the unofficial kickoff to the NFL Draft prep season.
Eight Michigan Wolverines accepted invites to the event in Mobile, Alabama. Michael Barrett and Mike Sainristil chose to pull out of the event and will not partake this week.
With registration yesterday, the Reese's Senior Bowl account posted measurements for all participants. See how the Michigan players measure up below.
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