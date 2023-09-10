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LOOK: O-ja-bo! David Ojabo gets key sack on CJ Stroud in NFL debut
Trevor McCue
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Maize&BlueReview
Senior Editor
David Ojabo became a Michigan legend in the 2021 edition of the game. His late 4th quarter sack of Ohio State QB CJ Stroud essentially sealing the win, and Fox’s Gus Johnson with the legendary call.
Sunday, Stroud had his first career start for the Houston Texans against the Baltimore Ravens. With the game on the line, Ravens DE David Ojabo made the play.
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Sometimes the stories in sports are just too good.
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