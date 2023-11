Earlier this evening Dan Wetzel reported that Connor Stalions, Michigan staffer had been fired.

Nicole Auerbach of The Athletic is reporting Stalions refused to cooperate with any investigations.

UPDATE

Aaron McMann has confirmed with a Michigan spokesman that Connor Stalions resigned this afternoon, and was not fired.

