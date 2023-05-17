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Michigan hires Shemy Schembechler for recruiting role

Trevor McCue • Maize&BlueReview
Senior Editor
@trevormccue

Michigan Football has hired Shemy Schembechler, son of former Michigan coach Bo Schembechler, as Assistant Director of Football Recruiting.

Schembechler has been listed in the Michigan directory for weeks, but his role was not official until today.

Schembechler has worked in NFL scouting for multiple teams, most recently with the Las Vegas Raiders.

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