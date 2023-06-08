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Michigan makes top 8 for class of 2024 EDGE Dominic Nichols

Seth Berry • Maize&BlueReview
Recruiting Reporter

Class of 2024 three-star EDGE Dominic Nichols (Ijamsville, MD.) has narrowed his top schools down to eight, with Michigan making the cut.


Nichols took a visit to Ann Arbor in April and is set to make an official visit to Michigan this weekend, followed by an OV to Kentucky the following weekend.

He has already taken a trip to Madison, Wisc. to check out the Badgers program.

When Nichols visited the Wolverines in April in what was a multi-day trip, he said the visit went well and raved about how perfectly he would fit into UM's scheme if he did end up choosing Michigan as his destination.



He also spoke highly of Michigan defensive line coach Mike Elston when speaking to Maize & Blue Review following the visit.

"I’ve known him for a while," Nichols said. "Since last summer, always been good to me and my family."

At the time, Nichols said the Wolverines were surely in his top five schools overall.

The Wolverines figure to be in a solid position with Nichols as it will be interesting to see what comes out of this weekend's OV to Ann Arbor.

Nichols is ranked as the No. 37 player at his position and is the No. 17 ranked prospect in the state of Maryland in the class of 2024.

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