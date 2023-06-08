PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Michigan makes top 8 for class of 2024 EDGE Dominic Nichols
Seth Berry
•
Maize&BlueReview
Recruiting Reporter
Class of 2024 three-star EDGE Dominic Nichols (Ijamsville, MD.) has narrowed his top schools down to eight, with Michigan making the cut.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+VG9wIDjwn5KrIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
T0hTQmVhcnNGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AT0hTQmVhcnNGQjwv
YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0RPaWo0cUw3czIiPnBpYy50d2l0
dGVyLmNvbS9ET2lqNHFMN3MyPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IERvbWluaWMgTmlj
aG9scyAoQERvbWluaWNOaWNob2xzMCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9Eb21pbmljTmljaG9sczAvc3RhdHVzLzE2NjY4NTQzMzU1MTMz
NDE5NTU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSA4LCAyMDIzPC9hPjwv
YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv
cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv
c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Nichols took a visit to Ann Arbor in April and is set to make an official visit to Michigan this weekend, followed by an OV to Kentucky the following weekend.
He has already taken a trip to Madison, Wisc. to check out the Badgers program.
When Nichols visited the Wolverines in April in what was a multi-day trip, he said the visit went well and raved about how perfectly he would fit into UM's scheme if he did end up choosing Michigan as his destination.
He also spoke highly of Michigan defensive line coach Mike Elston when speaking to Maize & Blue Review following the visit.
"I’ve known him for a while," Nichols said. "Since last summer, always been good to me and my family."
At the time, Nichols said the Wolverines were surely in his top five schools overall.
The Wolverines figure to be in a solid position with Nichols as it will be interesting to see what comes out of this weekend's OV to Ann Arbor.
Nichols is ranked as the No. 37 player at his position and is the No. 17 ranked prospect in the state of Maryland in the class of 2024.
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMTQiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL21pY2hpZ2FuLnJpdmFscy5j
b20vbmV3cy9taWNoaWdhbi1tYWtlcy10b3AtOC1mb3ItY2xhc3Mtb2YtMjAy
NC1lZGdlLWRvbWluaWMtbmljaG9scyIKICB9KTsKICAoZnVuY3Rpb24oKSB7
CiAgICB2YXIgcyA9IGRvY3VtZW50LmNyZWF0ZUVsZW1lbnQoInNjcmlwdCIp
LCBlbCA9IGRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKCJzY3JpcHQi
KVswXTsgcy5hc3luYyA9IHRydWU7CiAgICAvLyBsb2FkaW5nIHRoZSBldmVy
Z3JlZW4gdmVyc2lvbiBvZiBjcy5qcyBzbyB3ZSBhbHdheXMgaGF2ZSB0aGUg
bGFzdCB2ZXJzaW9uCiAgICBzLnNyYyA9ICJodHRwczovL3MueWltZy5jb20v
Y3gvdnptL2NzLmpzIjsKICAgIGVsLnBhcmVudE5vZGUuaW5zZXJ0QmVmb3Jl
KHMsIGVsKTsKICB9KSgpOwo8L3NjcmlwdD4KCjxub3NjcmlwdD4KICA8aW1n
IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9zYi5zY29yZWNhcmRyZXNlYXJjaC5jb20vcD9jMT0y
JmMyPTcyNDE0NjkmYzc9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZtaWNoaWdhbi5yaXZhbHMu
Y29tJTJGbmV3cyUyRm1pY2hpZ2FuLW1ha2VzLXRvcC04LWZvci1jbGFzcy1v
Zi0yMDI0LWVkZ2UtZG9taW5pYy1uaWNob2xzJmM1PTIwMjI3MzMxMTQmY3Y9
Mi4wJmNqPTEmY3NfdWNmcj0wIiAvPgo8L25vc2NyaXB0Pgo8IS0tIEVuZCBj
b21TY29yZSBUYWcgLS0+CgoK