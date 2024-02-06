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Mike Elston expected to take Los Angeles Chargers DL coach job
Josh Henschke
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Maize&BlueReview
Publisher
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
Former Michigan head coach Jim Harbaugh is planning to bring another member of the U-M staff with him to Los Angeles.
Sources can confirm that defensive line coach Mike Elston is expected to head to the Chargers with Harbaugh for the same position.
NFL Network insider Tom Pelissero was the first to report the news.
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Elston had been with the Wolverines program for the last two seasons after a long-term stay with Notre Dame. Elston was a former U-M player.
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