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WATCH: Blake Corum runs 40-yard dash, clocks 4.53

Brock Heilig • Maize&BlueReview
Staff Writer
@brockheilig

After initially announcing he would forgo running the 40-yard dash, Blake Corum ran the event twice on Saturday afternoon. In his first attempt, Corum ran an official 4.53 40-yard dash.

He clocked a 4.58 in his second attempt, so Corum will stick with his first run.

Jim Harbaugh was once again in attendance to see Corum run the 40-yard dash.

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