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2025 DB Jontae Gilbert eyeing Michigan visit after offer
Seth Berry
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Maize&BlueReview
Recruiting Reporter
With nearly 30 offers, a slew of high level programs across the country have been pursuing four-star class of 2025 defensive back Jontae Gilbert (Atlanta, GA.).
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