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basketball
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Caleb Love announces commitment to Michigan
Trevor McCue
•
Maize&BlueReview
Senior Editor
Former North Carolina guard Caleb Love is transferring to Michigan for the 2023-24 season.
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Love spent three season at Chapel Hill where he started 96 games.
He averaged 16.7 points per game last season in a disappointing season that saw the Tar Heels miss the tournament.
Love is a shooting guard and is expected to take over the starting role with Kobe Bufkin heading to the NBA Draft.
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