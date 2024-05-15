PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Five-star RB Jordon Davison breaks down upcoming visit plans
Adam Gorney
•
Rivals.com
National Recruiting Director
Five-star Jordon Davison has four official visits coming up which should be crucial in his recruitment as the five-star running back inches closer to his decision.The Santa Ana (Calif.) Mater Dei s...
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMTQiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL21pY2hpZ2FuLnJpdmFscy5j
b20vbmV3cy9maXZlLXN0YXItcmItam9yZG9uLWRhdmlzb24tYnJlYWtzLWRv
d24tdXBjb21pbmctdmlzaXQtcGxhbnMiLAogICAgY3NfZnBpZDogJypudWxs
JywKICAgIGNzX2ZwaXQ6ICcqbnVsbCcsCiAgICBjc19mcGRtOiAnKm51bGwn
LAogICAgY3NfZnBkdDogJypudWxsJwogIH0pOwogIChmdW5jdGlvbigpIHsK
ICAgIHZhciBzID0gZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0Iiks
IGVsID0gZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoInNjcmlwdCIp
WzBdOyBzLmFzeW5jID0gdHJ1ZTsKICAgIC8vIGxvYWRpbmcgdGhlIGV2ZXJn
cmVlbiB2ZXJzaW9uIG9mIGNzLmpzIHNvIHdlIGFsd2F5cyBoYXZlIHRoZSBs
YXN0IHZlcnNpb24KICAgIHMuc3JjID0gImh0dHBzOi8vcy55aW1nLmNvbS9j
eC92em0vY3MuanMiOwogICAgZWwucGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUo
cywgZWwpOwogIH0pKCk7Cjwvc2NyaXB0PgoKPG5vc2NyaXB0PgogIDxpbWcg
c3JjPSJodHRwczovL3NiLnNjb3JlY2FyZHJlc2VhcmNoLmNvbS9wP2MxPTIm
YzI9NzI0MTQ2OSZjNz1odHRwcyUzQSUyRiUyRm1pY2hpZ2FuLnJpdmFscy5j
b20lMkZuZXdzJTJGZml2ZS1zdGFyLXJiLWpvcmRvbi1kYXZpc29uLWJyZWFr
cy1kb3duLXVwY29taW5nLXZpc2l0LXBsYW5zJmM1PTIwMjI3MzMxMTQmY3Y9
Mi4wJmNqPTEmY3NfdWNmcj0wIiAvPgo8L25vc2NyaXB0Pgo8IS0tIEVuZCBj
b21TY29yZSBUYWcgLS0+CgoK