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Hail to the Podcast: Michigan vs MSU Bball, UM Football recruiting & spring

Trevor McCue • Maize&BlueReview
Staff Writer
@trevormccue

M&BR's Trevor McCue, Josh Henschke, Brock Heilig and Jared Halus talk Michigan's upcoming emotional game with Michigan State, MIchigan 2024 recruiting targets in the Rivals250, and Michigan spring practice storylines.

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