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LOOK: Rod Moore announces “Called Game” NIL merch deal

Trevor McCue • Maize&BlueReview
Senior Editor
@trevormccue

Michigan safety Rod Moore secured the victory against Ohio State with a late 4th quarter interception. The Ohio native has announced and NIL partnership with The Players Trunk to commemorate the interception with his “Called Game” merchandise.

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Items listed on the The Players Trunk website;

ROD MOORE CALLED GAME! On November 25, 2023 in Ann Arbor, Michigan, Rod Moore CALLED GAME in order for Michigan to knock off OSU for a 3RD STRAIGHT TIME.We've teamed up with Rod to release HIS officially licensed merch commemorating the moment. Rod receives proceeds from every sale!!

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