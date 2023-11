Michigan safety Rod Moore secured the victory against Ohio State with a late 4th quarter interception. The Ohio native has announced and NIL partnership with The Players Trunk to commemorate the interception with his “Called Game” merchandise.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5NSUNISUdBTiBGQU5TISDjgL3vuI8g44C977iPPGJyPjxicj5FeGNp dGVkIHRvIGFubm91bmNlIEkmIzM5O3ZlIHRlYW1lZCB1cCB3aXRoIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vdGhlcGxheWVyc3RydW5rP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkB0aGVwbGF5ZXJzdHJ1bms8L2E+IHRvIGNyZWF0 ZSBzb21lIGxpbWl0ZWQgZWRpdGlvbiBtZXJjaGFuZGlzZSBjb21tZW1vcmF0 aW5nIFRIRSBnYW1lISBXZSBhbGwga25vdyBob3cgaXQgZW5kZWQhISE8YnI+ PGJyPkNsaWNrIHRoZSBMSU5LIEJFTE9XIHRvIGdyYWIgYSBzaGlydCBhbmQg aG9vZGllLiBBcHByZWNpYXRlIHRoZSBzdXBwb3J0ISE8YnI+4qyH77iP4qyH 77iPIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby95OTZxMmcyTHpoIj5odHRwczov L3QuY28veTk2cTJnMkx6aDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzVv dWJqZEJYQkkiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS81b3ViamRCWEJJPC9hPjwvcD4m bWRhc2g7IFJvZCBtb29yZSA577iP4oOjNEwgKEBSb2Rtb29yZWpyKSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JvZG1vb3JlanIvc3RhdHVzLzE3 MjkyOTcwNjAyOTIzMjk5NTQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+Tm92ZW1i ZXIgMjgsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

