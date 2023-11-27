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LOOK: Rod Moore announces “Called Game” NIL merch deal
Trevor McCue
•
Maize&BlueReview
Senior Editor
Michigan safety Rod Moore secured the victory against Ohio State with a late 4th quarter interception. The Ohio native has announced and NIL partnership with The Players Trunk to commemorate the interception with his “Called Game” merchandise.
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Items listed on the The Players Trunk website;
ROD MOORE CALLED GAME! On November 25, 2023 in Ann Arbor, Michigan, Rod Moore CALLED GAME in order for Michigan to knock off OSU for a 3RD STRAIGHT TIME.We've teamed up with Rod to release HIS officially licensed merch commemorating the moment. Rod receives proceeds from every sale!!
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