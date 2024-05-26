Sunday is a busy day for the Michigan football recruiting department, as multiple announcements were made with the program hiring recruiting analysts, bolstering a recruiting department that has expanded rapidly with Sherrone Moore taking over the program.
At least five new analysts have announced being hired by the program.
Let's take a look at who has been hired below.
Jack Turner
Jack Turner is a former Recruiting Intern for Wake Forest and Davidson.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CZXlvbmQgYmxlc3NlZCBhbmQgZXhjaXRlZCB0byBzaGFyZSBJIGhh
dmUgYWNjZXB0ZWQgYSBuZXcgcG9zaXRpb24gYXMgYSBSZWNydWl0aW5nIEFu
YWx5c3Qgd2l0aCB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBNaWNoaWdhbuKAmXMgRm9v
dGJhbGwgcHJvZ3JhbSEgSSBhbSB0cnVseSB0aGFua2Z1bCB0byBldmVyeW9u
ZSBhdCBXYWtlIEZvcmVzdCBhbmQgRGF2aWRzb24gd2hvIGhhdmUgc3VwcG9y
dGVkIG1lIGFsb25nIHRoZSB3YXkuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vaGFzaHRhZy9Hb0JsdWU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPiNHb0JsdWU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby95
ZFNzS0xURGIyIj5waWMudHdpdHRlci5jb20veWRTc0tMVERiMjwvYT48L3A+
Jm1kYXNoOyBKYWNrIFR1cm5lciAoQEphY2tUMTUxNikgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9KYWNrVDE1MTYvc3RhdHVzLzE3OTQ0MjU5MTM4
NTUzODU4OTE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWF5IDI1LCAyMDI0PC9h
PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh
dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi
Pjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Reid Kuhl
Reid Kuhl was elevated to a full-time Recruiting Analyst after interning with the U-M program for multiple seasons.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5FeGNpdGVkIHRvIGFubm91bmNlIHRoYXQgYWZ0ZXIgZ3JhZHVhdGlv
biBJIGhhdmUgYWNjZXB0ZWQgYSByb2xlIHdpdGggTWljaGlnYW4gRkIgYXMg
YSBSZWNydWl0aW5nIEFuYWx5c3QhIFZlcnkgZ3JhdGVmdWwgZm9yIHRob3Nl
IHdobyBoYXZlIGhlbHBlZCBtZSByZWFjaCB0aGlzIGdvYWwuIEFmdGVyIDMg
eWVhcnMgYXMgYSBSZWNydWl0aW5nIEludGVybiwgSSBsb29rIGZvcndhcmQg
dG8gcHVyc3VpbmcgbW9yZSBDaGFtcGlvbnNoaXBzIHdpdGggdGhpcyBpbmNy
ZWRpYmxlIHByb2dyYW0uIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby8wVlFtNVQ1
NzJRIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vMFZRbTVUNTcyUTwvYT48L3A+Jm1kYXNo
OyBSZWlkIEt1aGwgKEByZWlkX2t1aGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vcmVpZF9rdWhsL3N0YXR1cy8xNzk0ODU1MzI2MTY2MjU3OTUy
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSAyNiwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2Nr
cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3
aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw
dD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Preston Sagan
Preston Sagan was an intern with the Clemson football program.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CbGVzc2VkIGFuZCBleGNpdGVkIHRvIGFubm91bmNlIHRoYXQgSSBo
YXZlIGFjY2VwdGVkIGEgcG9zaXRpb24gYXQgdGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2Yg
TWljaGlnYW4gYXMgYSBSZWNydWl0aW5nIEFuYWx5c3QuIFRpbWUgdG8gZ28g
dG8gd29yayEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFn
L0dvQmx1ZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dv
Qmx1ZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2xIZ1l2RDg3eG8iPnBp
Yy50d2l0dGVyLmNvbS9sSGdZdkQ4N3hvPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFByZXN0
b24gU2FnYW4gKEBQcmVzdG9uU2FnYW4pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vUHJlc3RvblNhZ2FuL3N0YXR1cy8xNzk0ODQwMTMxNTYxNzY3
MzgwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSAyNiwgMjAyNDwvYT48L2Js
b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt
LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj
cmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Jacob Weber
Jacob Weber was a recruiting assistant for Western Michigan.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CbGVzc2VkIGFuZCBleGNpdGVkIHRvIGhhdmUgYWNjZXB0ZWQgYSBw
b3NpdGlvbiBhdCB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBNaWNoaWdhbiBhcyBhIFJl
Y3J1aXRpbmcgQW5hbHlzdC4gVGhhbmsgeW91IHRvIGV2ZXJ5b25lIHdob+KA
mXMgaGVscGVkIGFuZCBzdXBwb3J0ZWQgbWUgYWxvbmcgdGhlIHdheSEgQ2Fu
4oCZdCB3YWl0IHRvIGdldCB0byB3b3JrISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR29CbHVlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR29CbHVlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu
Y28vVXZFSnpNOGRZYSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1V2RUp6TThkWWE8L2E+
PC9wPiZtZGFzaDsgSmFjb2IgV2ViZXIgKEBKV2ViZXJfRkIpIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSldlYmVyX0ZCL3N0YXR1cy8xNzk0ODI4
ODQ0NzQ4NDcyNzE0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSAyNiwgMjAy
NDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov
L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0
Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Jacob Sakk
Jacob Sakk was formally an offensive quality control coach for the Duquesne football program.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CZXlvbmQgZXhjaXRlZCB0byBhbm5vdW5jZSBJ4oCZdmUgYWNjZXB0
ZWQgYSBwb3NpdGlvbiBhcyBhIFJlY3J1aXRpbmcgQW5hbHlzdCBmb3IgdGhl
IFVuaXZlcnNpdHkgb2YgTWljaGlnYW4hIFdvdWxkbuKAmXQgYmUgaW4gdGhp
cyBwb3NpdGlvbiB3aXRob3V0IHNvbWUgYW1hemluZyBwZW9wbGUgYXJvdW5k
IG1lLiBMZXRzIGdldCB0byB3b3JrISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR29CbHVlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij4jR29CbHVlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
dXFIYW15N093RyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3VxSGFteTdPd0c8L2E+PC9w
PiZtZGFzaDsgSmFjb2IgU2FrayAoQENvYWNoU2FraykgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaFNha2svc3RhdHVzLzE3OTQ4MTc4NjQz
NDU0NTY2OTE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWF5IDI2LCAyMDI0PC9h
PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh
dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi
Pjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
---
Discuss this article with our community on our premium message boards
Not a subscriber to Maize & Blue Review? Sign up today to gain access to all the latest Michigan intel M&BR has to offer
Follow our staff on Twitter: @JoshHenschke, @Berry_Seth14, @TrevorMcCue, @DennisFithian, @BrockHeilig, @JimScarcelli, @Jerry_Diorio
Subscribe to our podcasts: Apple Podcasts, Google Podcasts and Spotify
Check out Maize & Blue Review's video content on YouTube
Follow Maize & Blue Review on social media: Facebook, Twitter, TikTok, and Instagram