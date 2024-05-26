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Michigan bolsters recruiting department with multiple analyst hires

Josh Henschke • Maize&BlueReview
Publisher
@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.

Sunday is a busy day for the Michigan football recruiting department, as multiple announcements were made with the program hiring recruiting analysts, bolstering a recruiting department that has expanded rapidly with Sherrone Moore taking over the program.

At least five new analysts have announced being hired by the program.

Let's take a look at who has been hired below.

Jack Turner

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Jack Turner is a former Recruiting Intern for Wake Forest and Davidson.

Reid Kuhl

Reid Kuhl was elevated to a full-time Recruiting Analyst after interning with the U-M program for multiple seasons.

Preston Sagan

Preston Sagan was an intern with the Clemson football program.

Jacob Weber

Jacob Weber was a recruiting assistant for Western Michigan.

Jacob Sakk

Jacob Sakk was formally an offensive quality control coach for the Duquesne football program.

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