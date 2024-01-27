With the official announcement of Sherrone Moore as the next head coach of Michigan Football, reactions poured in on social media. Players from Team 144, former players, current players, incoming commits, coaches, and more had plenty to say about the next man to lead Michigan Football.
Blake Corum
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J.J. McCarthy
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