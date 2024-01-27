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Michigan players and coaches react to new Head Coach Sherrone Moore

Trevor McCue • Maize&BlueReview
Senior Editor
@trevormccue

With the official announcement of Sherrone Moore as the next head coach of Michigan Football, reactions poured in on social media. Players from Team 144, former players, current players, incoming commits, coaches, and more had plenty to say about the next man to lead Michigan Football.

Blake Corum

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J.J. McCarthy

Zak Zinter

Kirk Campbell

Jay Harbaugh

Mike Elston

Grant Newsome

Denard Robinson

Desmond Howard

Jamie Morris

Jon Jansen

Blake Frazier

Andrew Sprague

Jake Guarnera

Micah Ka'apana

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