What's better than hitting a field goal or pinning a punt inside the 20? Benefiting a charitable cause while doing it. That's what Michigan punter Brad Robbins & kicker Jake Moody plan to do in 2022. Moody announced earlier this week that he's benefiting Pediatric Cancer through C.S. Mott Children's Hospital. Partnering with Better Made, a Michigan-based company, after each field goal made by the defending Lou Groza Award, the company will donate $300 towards pediatric cancer research. The graduate student kicker from Northville, Mich., is calling the campaign Good for 3.

PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TaG91dCBvdXQgdG8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9CZXR0ZXJNYWRlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBiZXR0ZXJtYWRl PC9hPiBmb3IgYmVpbmcgbXkgR29vZCBmb3IgMyBwYXJ0bmVyIHN1cHBvcnRp bmcgcGVkaWF0cmljIGNhbmNlciByZXNlYXJjaCBhdCA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL01vdHRDaGlsZHJlbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5AbW90dGNoaWxkcmVuPC9hPiEgVGhleSYjMzk7cmUgZG9uYXRpbmcg JDMwMCBmb3IgZXZlcnkgZmllbGQgZ29hbCBJIG1ha2UgU2F0dXJkYXkgYW5k IGFsc28gZG9uYXRpbmcgYSBwb3J0aW9uIG9mIHRoZWlyIHNhbGVzIGZyb20g YWxsIGZhbWlseS1zaXplZCBwcm9kdWN0cyB0aGlzIG1vbnRoLiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3QuY28vWE1RQVRhbDNNWiI+aHR0cHM6Ly90LmNvL1hNUUFU YWwzTVo8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby94b3gyS1Fqb2NVIj5w aWMudHdpdHRlci5jb20veG94MktRam9jVTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBKYWtl IE1vb2R5IChAam1vb2RzMTMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vam1vb2RzMTMvc3RhdHVzLzE1NjUzNjg2MTc0MTEyNjg2MDg/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDEsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1 b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0 dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+ CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Robbins isn't a stranger to charitable donations through his performance after donating $25 for every punt pinned inside the 20 in 2021. The campaign raised over $7,000 for Liver Cancer research through the U-M Rogel Cancer Center.

PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JIGhhdmUgdGhlIG9wcG9ydHVuaXR5IHRvIFBpbiBDYW5jZXIgRGVl cCBhZ2FpbiB0aGlzIHllYXIhPGJyPjxicj5JIGFtIGRvdWJsaW5nIGRvd24g Zm9yIGV2ZXJ5IHB1bnQgb3ZlciA1MCB5YXJkcyBhbmQvb3IgaW5zaWRlIHRo ZSAyMCB5YXJkLWxpbmUgSSB3aWxsIGRvbmF0ZSAkNTAhPGJyPjxicj5XZSBy YWlzZWQgb3ZlciAkNzAwMCBsYXN0IHllYXIhIExldOKAmXMgZG91YmxlIHRo YXQgdGhpcyB5ZWFyISE8YnI+PGJyPlBMRUFTRSBTUFJFQUQgQU5EIEpPSU4h ITxicj48YnI+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9QV3M1QkdzNGVWIj5w aWMudHdpdHRlci5jb20vUFdzNUJHczRlVjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBCcmFk IFJvYmJpbnMgKEBfX0JSOTEpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vX19CUjkxL3N0YXR1cy8xNTY1MDgxMDc4ODI1NjMxNzQ0P3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAzMSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+ CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k aXY+CjwvZGl2PgoK