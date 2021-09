Newsstand: Former Michigan Wolverine Quinn Nordin Wins Patriots' Kicker Job

Tweets Of The Day

Former Michigan kicker Quinn Nordin was picked up by the New England Patriots immediately following this past spring's NFL Draft. Now, he's won the starting job over Nick Folk, and has been awarded a roster spot.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgUGF0cmlvdHMgYXJlIGV4cGVjdGVkIHRvIHN0aWNrIHdpdGgg cm9va2llIEsgUXVpbm4gTm9yZGluIGFzIHRoZWlyIHN0YXJ0ZXIsIHRha2lu ZyBvdmVyIHRoZSBqb2IgZnJvbSB2ZXRlcmFuIE5pY2sgRm9saywgcGVyIHNv dXJjZS4gPGJyPjxicj5Ob3JkaW4gd2FzIGxvb2tpbmcgZm9yIGpvYnMgb24g TGlua2VkSW4gYWZ0ZXIgdGhpcyBwYXN0IE5GTCBEcmFmdCBhbmQgaXMgbm93 IGluIGxpbmUgdG8gaGFuZGxlIGtpY2tpbmcgZHV0aWVzIGluIE5ldyBFbmds YW5kLjwvcD4mbWRhc2g7IEZpZWxkIFlhdGVzIChARmllbGRZYXRlcykgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9GaWVsZFlhdGVzL3N0YXR1cy8x NDMyNzU5ODg5NTk2NjQ5NDcyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3Vz dCAzMSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Michigan football kicks off its season in three days at The Big House against Western Michigan. The Wolverines will welcome full capacity fans in the stands for the first time since 2019.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5NaWNoaWdhbiBmb290YmFsbCBpcyBvbmx5IDQgZGF5cyBhd2F544C9 77iP8J+UpSBJdOKAmXMgYmVlbiBhIG1pbnV0ZSAgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90LmNvL3QxZjYxdzk5cWYiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS90MWY2MXc5OXFm PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEIxRyBDaGFtcHMgQmFyc3Rvb2wgQmx1ZSAoQEJh cnN0b29sVW9mTSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CYXJz dG9vbFVvZk0vc3RhdHVzLzE0MzI4MDY1OTc1NDIyNTY2NDM/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDMxLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp dj4KPC9kaXY+Cgo=

Michigan junior defensive end Aidan Hutchinson joined Big Ten Network's Mike Hall on the On The Bench podcast and was asked to rank the top three Big Ten jersey designs other than his own team.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5fX19fX19fX19fIGhhcyB0aGUgYmVzdCA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0IxR2Zvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBCMUdmb290YmFsbDwvYT4gdW5pZm9ybT88YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL2FpZGFuaHV0Y2g5Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A YWlkYW5odXRjaDk3PC9hPiwgbm90IGFsbG93ZWQgdG8gcGljayA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1VNaWNoRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QFVNaWNoRm9vdGJhbGw8L2E+LCB0YWtlcyA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Blbm5TdGF0ZUZiYWxsP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQZW5uU3RhdGVGYmFsbDwvYT4mIzM5O3MgJnF1b3Q7 Y2xlYW4mcXVvdDsgYWxsLXdoaXRlcy48YnI+PGJyPlRoZSBERSBzaGFyZXMg aGlzIHRvcCAz4oOjIGRlc2lnbnMgd2l0aCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL0JUTk1pa2VIYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBC VE5NaWtlSGFsbDwvYT4g4qyH77iPLjxicj48YnI+U3Vic2NyaWJlIHRvIHRo ZSDwnZmK8J2ZoyDwnZmP8J2ZnfCdmZog8J2YvfCdmZrwnZmj8J2ZmPCdmZ0g cG9kIPCfkYkgIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9HZndqVXRKWDZJIj5o dHRwczovL3QuY28vR2Z3alV0Slg2STwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 LmNvL2JqVzg1dWtFRFciPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9ialc4NXVrRURXPC9h PjwvcD4mbWRhc2g7IEJpZyBUZW4gTmV0d29yayAoQEJpZ1Rlbk5ldHdvcmsp IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQmlnVGVuTmV0d29yay9z dGF0dXMvMTQzMjcxNjM1MjI3MjQ0MTM0Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5BdWd1c3QgMzEsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K Cg==

Yesterday was Michigan basketball associate head coach Phil Martelli's 67th birthday. Head coach Juwan Howard sent him some well wishes on Twitter, and thanked him for his friendship.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JIHdhbnRlZCB0byBzZW5kIHNwZWNpYWwgYmlydGhkYXkgd2lzaGVz IHRvIHRoZSBPRyAmYW1wOyDwn5CQIC0tIFBoaWwgTWFydGVsbGkg8J+Ogjxi cj48YnI+VGhlIGJhc2tldGJhbGwgR29kcyBoYXZlIGNvbm5lY3RlZCB1cyAm YW1wOyBJIGZlZWwgc28gYmxlc3NlZCDwn5mP8J+PvSBmb3IgeW91ciBtZW50 b3JzaGlwICZhbXA7IGtub3dsZWRnZSwgYnV0IG1vcmUgaW1wb3J0YW50bHkg aXQgaXMgWU9VUiBmcmllbmRzaGlwIHRoYXQgbWVhbnMgdGhlIG1vc3QhPGJy Pjxicj5FTkpPWSBZT1VSIERBWSEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1VW d1V4MDlxUm8iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9VVndVeDA5cVJvPC9hPjwvcD4m bWRhc2g7IEp1d2FuIEhvd2FyZCAoQEp1d2FuSG93YXJkKSA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0p1d2FuSG93YXJkL3N0YXR1cy8xNDMyNzE0 MzA2MTU2NzQ0NzA1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAzMSwg MjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9 InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Midnight on Sept. 1 was the first time college football staffs were allowed to reach out directly to 2023 recruiting prospects, and Michigan was locked and loaded. Defensive analyst Ryan Osborn tweeted out a photo of the Red Bull the Wolverines were drinking as they hit the phone lines.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5SZWFkeSBmb3IgdG9uaWdodCEg8J+Xo/Cfk7EgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dvQmx1ZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7 cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dvQmx1ZTwvYT4g44C977iPIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9RcG1rRWY5Y3liIj5waWMudHdpdHRlci5jb20v UXBta0VmOWN5YjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDb2FjaCBPeiAoQENvYWNoUnlh bk9zYm9ybikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaFJ5 YW5Pc2Jvcm4vc3RhdHVzLzE0MzI3MjM2OTEyMjIyMjQ5MDI/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDMxLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp dj4KPC9kaXY+Cgo=

Quote Of The Day

“We feel everything is new with the defense, a new scheme. Some are faster learners than others, but where we are now, I feel everyone is really comfortable with what he’s trying to accomplish and what everyone’s role is on the team and in the scheme.” — Michigan sophomore defensive tackle Christopher Hinton on defensive coordinator Mike Macdonald

Get On The List! Click this image to sign up for breaking Michigan news delivered straight to your inbox!

Headlines Of The Day