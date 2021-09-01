 Former Michigan Wolverine Quinn Nordin Wins Patriots' Kicker Job
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Newsstand: Former Michigan Wolverine Quinn Nordin Wins Patriots' Kicker Job

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Former Michigan kicker Quinn Nordin was picked up by the New England Patriots immediately following this past spring's NFL Draft. Now, he's won the starting job over Nick Folk, and has been awarded a roster spot.

Michigan football kicks off its season in three days at The Big House against Western Michigan. The Wolverines will welcome full capacity fans in the stands for the first time since 2019.

Michigan junior defensive end Aidan Hutchinson joined Big Ten Network's Mike Hall on the On The Bench podcast and was asked to rank the top three Big Ten jersey designs other than his own team.

Yesterday was Michigan basketball associate head coach Phil Martelli's 67th birthday. Head coach Juwan Howard sent him some well wishes on Twitter, and thanked him for his friendship.

Midnight on Sept. 1 was the first time college football staffs were allowed to reach out directly to 2023 recruiting prospects, and Michigan was locked and loaded. Defensive analyst Ryan Osborn tweeted out a photo of the Red Bull the Wolverines were drinking as they hit the phone lines.

Quote Of The Day

“We feel everything is new with the defense, a new scheme. Some are faster learners than others, but where we are now, I feel everyone is really comfortable with what he’s trying to accomplish and what everyone’s role is on the team and in the scheme.”
— Michigan sophomore defensive tackle Christopher Hinton on defensive coordinator Mike Macdonald
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Headlines Of The Day

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Wolverines Football: Chris Hinton Is Ready For A Breakout Season

• EJ Holland, The Wolverine: Into The Blue: Loaded Scoop On Top In-State Michigan Recruiting Targets

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Football News & Views: On Monday’s (and More) Developments …

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Why More Confident Michigan Cornerbacks Are 'Welcoming' The Deep Ball

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Wolverine TV: All, Gray, Hinton, Keegan Preview Michigan Football's Opener

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