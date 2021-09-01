Newsstand: Former Michigan Wolverine Quinn Nordin Wins Patriots' Kicker Job

Tweets Of The Day
Former Michigan kicker
Quinn Nordin was picked up by the New England Patriots immediately following this past spring's NFL Draft. Now, he's won the starting job over Nick Folk, and has been awarded a roster spot.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUgUGF0cmlvdHMgYXJlIGV4cGVjdGVkIHRvIHN0aWNrIHdpdGgg
cm9va2llIEsgUXVpbm4gTm9yZGluIGFzIHRoZWlyIHN0YXJ0ZXIsIHRha2lu
ZyBvdmVyIHRoZSBqb2IgZnJvbSB2ZXRlcmFuIE5pY2sgRm9saywgcGVyIHNv
dXJjZS4gPGJyPjxicj5Ob3JkaW4gd2FzIGxvb2tpbmcgZm9yIGpvYnMgb24g
TGlua2VkSW4gYWZ0ZXIgdGhpcyBwYXN0IE5GTCBEcmFmdCBhbmQgaXMgbm93
IGluIGxpbmUgdG8gaGFuZGxlIGtpY2tpbmcgZHV0aWVzIGluIE5ldyBFbmds
YW5kLjwvcD4mbWRhc2g7IEZpZWxkIFlhdGVzIChARmllbGRZYXRlcykgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9GaWVsZFlhdGVzL3N0YXR1cy8x
NDMyNzU5ODg5NTk2NjQ5NDcyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3Vz
dCAzMSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj
PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo
YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Michigan football kicks off its season in three days at The Big House against Western Michigan. The Wolverines will welcome full capacity fans in the stands for the first time since 2019.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NaWNoaWdhbiBmb290YmFsbCBpcyBvbmx5IDQgZGF5cyBhd2F544C9
77iP8J+UpSBJdOKAmXMgYmVlbiBhIG1pbnV0ZSAgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90LmNvL3QxZjYxdzk5cWYiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS90MWY2MXc5OXFm
PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEIxRyBDaGFtcHMgQmFyc3Rvb2wgQmx1ZSAoQEJh
cnN0b29sVW9mTSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CYXJz
dG9vbFVvZk0vc3RhdHVzLzE0MzI4MDY1OTc1NDIyNTY2NDM/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDMxLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K
PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j
b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp
dj4KPC9kaXY+Cgo=
Michigan junior defensive end
Aidan Hutchinson joined Big Ten Network's Mike Hall on the On The Bench podcast and was asked to rank the top three Big Ten jersey designs other than his own team.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5fX19fX19fX19fIGhhcyB0aGUgYmVzdCA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL0IxR2Zvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkBCMUdmb290YmFsbDwvYT4gdW5pZm9ybT88YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL2FpZGFuaHV0Y2g5Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A
YWlkYW5odXRjaDk3PC9hPiwgbm90IGFsbG93ZWQgdG8gcGljayA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1VNaWNoRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QFVNaWNoRm9vdGJhbGw8L2E+LCB0YWtlcyA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Blbm5TdGF0ZUZiYWxsP3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQZW5uU3RhdGVGYmFsbDwvYT4mIzM5O3MgJnF1b3Q7
Y2xlYW4mcXVvdDsgYWxsLXdoaXRlcy48YnI+PGJyPlRoZSBERSBzaGFyZXMg
aGlzIHRvcCAz4oOjIGRlc2lnbnMgd2l0aCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL0JUTk1pa2VIYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBC
VE5NaWtlSGFsbDwvYT4g4qyH77iPLjxicj48YnI+U3Vic2NyaWJlIHRvIHRo
ZSDwnZmK8J2ZoyDwnZmP8J2ZnfCdmZog8J2YvfCdmZrwnZmj8J2ZmPCdmZ0g
cG9kIPCfkYkgIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9HZndqVXRKWDZJIj5o
dHRwczovL3QuY28vR2Z3alV0Slg2STwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
LmNvL2JqVzg1dWtFRFciPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9ialc4NXVrRURXPC9h
PjwvcD4mbWRhc2g7IEJpZyBUZW4gTmV0d29yayAoQEJpZ1Rlbk5ldHdvcmsp
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQmlnVGVuTmV0d29yay9z
dGF0dXMvMTQzMjcxNjM1MjI3MjQ0MTM0Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5BdWd1c3QgMzEsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz
eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz
LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K
Cg==
Yesterday was Michigan basketball associate head coach
Phil Martelli's 67th birthday. Head coach Juwan Howard sent him some well wishes on Twitter, and thanked him for his friendship.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JIHdhbnRlZCB0byBzZW5kIHNwZWNpYWwgYmlydGhkYXkgd2lzaGVz
IHRvIHRoZSBPRyAmYW1wOyDwn5CQIC0tIFBoaWwgTWFydGVsbGkg8J+Ogjxi
cj48YnI+VGhlIGJhc2tldGJhbGwgR29kcyBoYXZlIGNvbm5lY3RlZCB1cyAm
YW1wOyBJIGZlZWwgc28gYmxlc3NlZCDwn5mP8J+PvSBmb3IgeW91ciBtZW50
b3JzaGlwICZhbXA7IGtub3dsZWRnZSwgYnV0IG1vcmUgaW1wb3J0YW50bHkg
aXQgaXMgWU9VUiBmcmllbmRzaGlwIHRoYXQgbWVhbnMgdGhlIG1vc3QhPGJy
Pjxicj5FTkpPWSBZT1VSIERBWSEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1VW
d1V4MDlxUm8iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9VVndVeDA5cVJvPC9hPjwvcD4m
bWRhc2g7IEp1d2FuIEhvd2FyZCAoQEp1d2FuSG93YXJkKSA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0p1d2FuSG93YXJkL3N0YXR1cy8xNDMyNzE0
MzA2MTU2NzQ0NzA1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAzMSwg
MjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw
czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9
InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Midnight on Sept. 1 was the first time college football staffs were allowed to reach out directly to 2023 recruiting prospects, and Michigan was locked and loaded. Defensive analyst
Ryan Osborn tweeted out a photo of the Red Bull the Wolverines were drinking as they hit the phone lines.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5SZWFkeSBmb3IgdG9uaWdodCEg8J+Xo/Cfk7EgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dvQmx1ZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dvQmx1ZTwvYT4g44C977iPIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9RcG1rRWY5Y3liIj5waWMudHdpdHRlci5jb20v
UXBta0VmOWN5YjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDb2FjaCBPeiAoQENvYWNoUnlh
bk9zYm9ybikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaFJ5
YW5Pc2Jvcm4vc3RhdHVzLzE0MzI3MjM2OTEyMjIyMjQ5MDI/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDMxLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K
PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j
b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp
dj4KPC9kaXY+Cgo=
Quote Of The Day
“We feel everything is new with the defense, a new scheme. Some are faster learners than others, but where we are now, I feel everyone is really comfortable with what he’s trying to accomplish and what everyone’s role is on the team and in the scheme.”
— Michigan sophomore defensive tackle Christopher Hinton on defensive coordinator Mike Macdonald
Get On The List! Click this image to sign up for breaking Michigan news delivered straight to your inbox!
Headlines Of The Day
--- • Talk about this article inside The Fort • Watch our videos and subscribe to our YouTube channel • Listen and subscribe to our podcast on iTunes • Learn more about our print and digital publication, The Wolverine • Sign up for our daily newsletter and breaking news alerts • Follow us on Twitter: @TheWolverineMag, @Balas_Wolverine, @EJHolland_TW, , @JB_ Wolverine @Clayton Sayfie and @DrewCHallett
• Like us on Facebook