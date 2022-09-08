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NIL: Cade McNamara gifts offensive line PING golf clubs

Josh Henschke • Maize&BlueReview
Publisher
@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
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Michigan quarterback Cade McNamara's partnership with golf brand PING is starting to pay dividends for other members of the Wolverines program.

The brand took to its Instagram account this week to promote that McNamara gifted his entire offensive line golf clubs.

PING and McNamara announced their partnership in June, as the quarterback is an avid golfer.

On top of his partnership with the golf brand, he also has partnerships with MORE Management and Tom Brady's clothing brand, BRADY.

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