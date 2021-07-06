NIL Tracker: Michigan's Daxton Hill Launches Branded Merchandise Line

Michigan Wolverines — like student-athletes across the country — gained the ability to profit off their name, image and likeness (NIL) on July 1, after the NCAA passed an interim policy that has set the college sports world on fire.
In a
press release revealing its NIL policies, Michigan athletics said it is fully embracing this new era in collegiate athletics.
Subsequently, Michigan football and basketball players, as well as athletes from other sports, are taking early advantage of the new rules. Here is our tracker of deals we've seen involving the Michigan Wolverines:
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Michigan Wolverines football safety Daxton Hill signed with The Players Trunk. (AP Images)
Daxton Hill Signs Merchandise Partnership
Michigan football sophomore safety
Daxton Hill signed a merchandise partnership with The Players Trunk, The Players Trunk, a company co-founded by former U-M basketball star Charles Matthews that gives athletes the platform to monetize through gear, collectibles, merchandise and experiences.
Hill launched the sale of sweatshirt and t-shirts that have his name on it and a cartoon of him in his Michigan uniform. Additionally, he is selling autographed Wilson footballs.
Click here to view his 'trunk.'
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Andrel Anthony Signs With Barstool Sports
Michigan football freshman wide receiver
Andrel Anthony has signed with Barstool Sports and its new marketing agency started by founder and U-M alum Dave Portnoy, becoming one of several Wolverine athletes to do so since July 1.
Anthony hasn't suited up for a college game just yet but has already amassed a large social media following. Anthony has the second-most total followers on the team, with 29,100 on Instagram and a whopping 52,600 on TikTok, a popular video-sharing platform. This latest move may boost his profile even more.
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Jace Howard Becomes Michigan Basketball's First 'Barstool Athlete'
Michigan basketball freshman guard
Jace Howard, son of head coach Juwan Howard, isn't the first U-M athlete to sign with the popular Barstool Sports.
Howard has over 18,000 followers on Instagram and 8,440 followers on Twitter, and comes from a famous family. Despite not receiving much playing time last season, Howard, already a fan favorite, is well-positioned to profit from his name, image and likeness as his career unfolds.
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Aidan Hutchinson Partners With The Players Trunk
Michigan football junior defensive end
Aidan Hutchinson is selling a No. 97 jersey t-shirt on The Players Trunk. Hutchinson's shirt has his last name on the back and a 'Hutch' logo on the front.
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Adrien Nunez Launches Merchandise Line
While he's not a star player, perhaps no Michigan athlete is set to profit more from the new rules than junior basketball guard
Adrien Nunez, who has over 1.6 million followers on TikTok and 111,000 followers on Instagram.
He now has the ability to be compensated for performing paid social media posts, and he has also launched his own merchandise line — which is being sold on his website,
AdrienNunez.com — that includes his own logo, a silhouette of his head.
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Blake Beers, Caroline Bean Become 'Barstool Athletes'
Michigan baseball senior pitcher
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Several Michigan Athletes Partner With Yoke Gaming
Michigan football freshman running back
Blake Corum was one of the first to sign with Yoke Gaming, a platform that allows fans to pay to play video games with their favorite athletes. Several of Corum's teammates, including freshman linebacker Junior Colson, sophomore wide receiver Mike Sainristil, redshirt junior defensive tackle Donovan Jeter, and freshman cornerback Darion Green-Warren, have inked with Yoke.
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