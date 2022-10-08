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Postgame Live with Dennis Fithian: Michigan beats Indiana 31-10

Josh Henschke • Maize&BlueReview
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@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
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M&BR's Dennis Fithian and Jim Scarcelli recap Michigan's 31-10 victory over Indiana.

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