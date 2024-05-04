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Quick Hits: 2026 QB Brady Hart talks Michigan offer
Josh Henschke
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Maize&BlueReview
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Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
Michigan is still looking to round out its quarterback board for the 2026 class with four-star prospect out of Florida, Brady Hart, the latest to receive an offer from Kirk Campbell and the Wolveri...
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