Kirk Campbell was recently named the new Robert McCollum Family Quarterbacks Coach for Michigan football. Aaron McMann of MLive has announced the contract details of the new Michigan assistant coach.



