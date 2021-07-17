 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: July 17
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The Wolverine Daily Newsstand: July 17

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Quote Of The Day

“Aidan has had nothing but great things to say, and it was interesting — Aidan also said, ‘our practices in the spring have never been like this before. There’s been so much energy; so much fun."
— Chris Hutchinson on his son, Michigan junior defensive end Aidan Hutchinson
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Headlines Of The Day

• Chris Balas, The Wolverine: Notebook: Hutchinson’s New Role, Team's ‘Great Energy’ This Spring & More

• EJ Holland, The Wolverine: Rivals250 LB Sebastian Cheeks Goes In-Depth On Michigan, Decision Factors

• Clayton Sayfie, The Wolverine: AAU Coach Breaks Down Jett Howard's Game, Raves About Michigan Basketball

• EJ Holland, The Wolverine: Rising 2023 California TE Cooper Flanagan Talks Summer Michigan Visit

Austin Meek and Colton Pouncy, The Athletic: Michigan recruiting battles: Who will control Detroit? How good is Dante Moore? Who recruits the state best?

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