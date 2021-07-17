The Wolverine Daily Newsstand: July 17

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Quote Of The Day
“Aidan has had nothing but great things to say, and it was interesting — Aidan also said, ‘our practices in the spring have never been like this before. There’s been so much energy; so much fun."
— Chris Hutchinson on his son, Michigan junior defensive end Aidan Hutchinson
Headlines Of The Day
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