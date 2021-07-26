 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: July 26
News More News
{{ timeAgo('2021-07-26 06:00:00 -0500') }} football Edit

The Wolverine Daily Newsstand: July 26

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Quote Of The Day

“It’s obvious how much effort Coach Harbaugh is putting into this season. Out of all the other years, I can tell our team all notices how much coach wants this as well as us."

“It’s obvious how much effort Coach Harbaugh is putting into this season. Out of all the other years, I can tell our team all notices how much coach wants this as well as us."
— Michigan redshirt sophomore quarterback Cade McNamara on head coach Jim Harbaugh (via wolverineswire.com)
Click the image to sign up for TheWolverine.com, free for 60 days!
Click the image to sign up for TheWolverine.com, free for 60 days!

Headlines Of The Day

• Clayton Sayfie, The Wolverine: 'He Knows The Formula': Michigan Players Believe In Harbaugh, His Vision

• Chris Balas, The Wolverine: NOTES: Donovan Edwards Will Play 'Day One' ... Hassan Haskins A Favorite

• EJ Holland, The Wolverine: Wolverine TV: Workout Clips Of Top 2023 Michigan QB Target Dante Moore

• EJ Holland, The Wolverine: Wolverine TV: Training Clips Five-Star Michigan CB Commit Will Johnson

Kyler Ludlow, MGoBlue: Mag-nificent! MacNeil Captures Olympic Gold Medal in 100-meter Butterfly

---

• Talk about this article inside The Fort

• Watch our videos and subscribe to our YouTube channel

• Listen and subscribe to our podcast on iTunes

• Learn more about our print and digital publication, The Wolverine

• Sign up for our daily newsletter and breaking news alerts

• Follow us on Twitter: @TheWolverineMag, @Balas_Wolverine, @EJHolland_TW, @AustinFox42, @JB_ Wolverine, Clayton Sayfie and @DrewCHallett

• Like us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}