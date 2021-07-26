The Wolverine Daily Newsstand: July 26

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“It’s obvious how much effort Coach Harbaugh is putting into this season. Out of all the other years, I can tell our team all notices how much coach wants this as well as us."
“It’s obvious how much effort Coach Harbaugh is putting into this season. Out of all the other years, I can tell our team all notices how much coach wants this as well as us."
— Michigan redshirt sophomore quarterback Cade McNamara on head coach Jim Harbaugh (via wolverineswire.com)
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