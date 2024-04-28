Michigan had a record number of players having their names called in the 2024 NFL Draft with 13 players selected, the most in program history.
While the program was shooting for Georgia's draft record of 15 players drafted, it ultimately fell short with several players not hearing their names called that could've been realistically drafted over the weekend.
However, some hypothesize that not getting drafted at all as opposed to being drafted late could be a good thing for some players, as undrafted free agent contracts allow the undrafted player to select which situation is best for them at the next level.
The Wolverines had a handful of players sign UDFA contracts after the draft, where did everyone go? Find out in our UDFA tracker.
Drake Nugent, Center
Drake Nugent has signed a UDFA deal with the San Francisco 49ers.
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Josh Wallace, DB
Josh Wallace has signed a UDFA deal with the Los Angeles Rams.
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Braiden McGregor, DE
Braiden McGregor has signed a UDFA deal with the New York Jets.
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Karsen Barnhart, OL
Karsen Barnhart has signed a UDFA deal with the Los Angeles Chargers.
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Trente Jones, OL
Trente Jones has signed a UDFA deal with the Green Bay Packers.
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James Turner, K
James Turner has signed a UDFA deal with the Detroit Lions.
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