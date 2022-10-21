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WATCH: Jadyn Davis highlights vs. Charlotte (N.C.) Christian

Josh Henschke • Maize&BlueReview
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@JoshHenschke
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Watch highlights from major Michigan target 2024 five-star quarterback Jadyn Davis against Charlotte (N.C.) Christian.

Highlights provided by The WolfpackCentral's Jacey Zembal.

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