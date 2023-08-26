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WATCH: Michigan OL commit Jake Guarnera's week one highlights
Josh Henschke
•
Maize&BlueReview
Publisher
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
Michigan offensive lineman commit Jake Guarnera took to social media on Saturday to share highlights from his week one game.
In the embed below, you can check out the highlights for yourself.
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