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Where Michigan commits landed in the updated 2024 Rivals250 rankings

Josh Henschke • Maize&BlueReview
Publisher
@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
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We are officially in Rankings update season as Rivals officially unveiled its new Rivals250 rankings for the 2024 class on Tuesday.

Michigan currently has five commits inside the Rivals250 with a chance to add several more members during the remainder of the cycle.

Here's a look at where all the Wolverines' commits ended up.

Jadyn Davis

Before: No.10 overall

Now: No. 20 overall

Jordan Marshall

Before: No. 55 overall

Now: No. 45 overall

Blake Frazier

Before: No. 52 overall

Now: No. 75 overall

Brady Prieskorn

Before: No. 67 overall

Now: No. 88 overall

Jacob Oden

Before: No. 160 overall

Now: No. 197 overall

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