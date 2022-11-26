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football
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2023 four-star DB Cameron Calhoun commits to Michigan
Josh Henschke
•
Maize&BlueReview
Publisher
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
It didn't take long for Michigan to strike on the recruiting trail after the big win over Ohio State on Saturday.
Hours after the game, 2023 four-star defensive back Cameron Calhoun announced that he had committed to the Wolverines. The decision comes one week after taking a trip to campus.
Calhoun took to his Twitter account to make the news official.
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