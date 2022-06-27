 Maize&BlueReview - 2024 four-star linebacker Mason Curtis commits to Michigan
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2024 four-star linebacker Mason Curtis commits to Michigan

Josh Henschke • Maize&BlueReview
Publisher
@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
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Michigan has kicked off its 2024 recruiting class with a bang as four-star linebacker Mason Curtis announced his pledge to the Wolverines.

The 6-foot-3, 185-pounder from Tennessee took to his Twitter account on Monday to make the news official.

Curtis is the first commitment for the Wolverines in the 2024 recruiting class and chose U-M over like the likes of Louisville, Michigan State, and home state Tennessee among others.

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