2024 four-star linebacker Mason Curtis commits to Michigan

Michigan has kicked off its 2024 recruiting class with a bang as four-star linebacker Mason Curtis announced his pledge to the Wolverines.
The 6-foot-3, 185-pounder from Tennessee took to his Twitter account on Monday to make the news official.
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Curtis is the first commitment for the Wolverines in the 2024 recruiting class and chose U-M over like the likes of Louisville, Michigan State, and home state Tennessee among others.
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