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2024 four-star OL Luke Hamilton commits to Michigan

Seth Berry • Maize&BlueReview
Recruiting Reporter

Class of 2024 offensive tackle Luke Hamilton (Avon, Ohio) announced his commitment to Michigan on Sunday afternoon via his Twitter account.

Hamilton is the third prospect to verbal commit to Michigan's 2024 class, joining linebacker Mason Curtis and defensive lineman Manuel Beigel.

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