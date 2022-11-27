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football
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2024 four-star OL Luke Hamilton commits to Michigan
Seth Berry
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Maize&BlueReview
Recruiting Reporter
Class of 2024 offensive tackle Luke Hamilton (Avon, Ohio) announced his commitment to Michigan on Sunday afternoon via his Twitter account.
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Hamilton is the third prospect to verbally commit to Michigan's 2024 class, joining linebacker Mason Curtis and defensive lineman Manuel Beigel.
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