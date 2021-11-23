 TheMaizeAndBlueReview - Afternoon Live with Dennis Fithian: Michigan-Ohio State wild cards
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Afternoon Live with Dennis Fithian: Michigan-Ohio State wild cards

Josh Henschke • TheMaizeAndBlueReview
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@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.

TMBR's Dennis Fithian talks about wild cards in the upcoming Michigan/OSU game Saturday.

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