 In-Person Thoughts On Michigan Wolverines Football Recruiting Commit Kevonte Henry
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Blue Chips: In-Person Thoughts On Michigan Commit Kevonte Henry

California defensive end Kevonte Henry is committed to Michigan Wolverines football recruiting, Jim Harbaugh.
California defensive end Kevonte Henry is committed to Michigan.
EJ Holland • TheWolverine
Recruiting Guru
@EJHolland_TW
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The Wolverine's EJ Holland shares his thoughts on new Michigan edge rusher commit Kevonte Henry after seeing him live in Los Angeles.

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