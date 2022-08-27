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BlueTube: Cole Cabana highlights vs. GP South

Brandon Justice • Maize&BlueReview
Senior Editor
@BrandonJustice_
Senior Editor covering Michigan athletics at-large for The Maize & Blue Review on the Rivals network. Follow my betting coverage on The Wolverine Den. Trying to be more like Ted Lasso. 25.
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It was an easy day for Michigan running back commit Cole Cabana.

The starting tailback for Dexter (Mich.) had three touchdowns against Grosse Pointe (Mich.) South on Saturday afternoon at Wayne State.

His versatility was on display with three rushing touchdowns and a 45-yard receiving touchdown.

Check out his highlights above.

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