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BlueTube: Jim Harbaugh reacts to Michigan's blowout win over UConn

Josh Henschke • Maize&BlueReview
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@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
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Watch as Michigan head coach Jim Harbaugh reacts to the Wolverines' 59-0 blowout win over UConn.

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