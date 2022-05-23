 Maize&BlueReview - BlueTube: One-on-one with Junior Colson
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BlueTube: One-on-one with Junior Colson

Josh Henschke • Maize&BlueReview
Publisher
@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.

Watch as M&BR goes one-on-one with Michigan linebacker Junior Colson.

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