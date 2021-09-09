 Michigan Wolverines Football: CHAT: Answering Your Michigan Wolverines Football And Basketball Questions
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CHAT: Answering Your Michigan Wolverines Football And Basketball Questions

Chris Balas and Clayton Sayfie
TheWolverine.com

TheWolverine.com's Chris Balas and Clayton Sayfie are on hand to answer all of your Michigan Wolverines football and basketball questions this afternoon.

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Michigan wolverines football jim harbaugh
Michigan Wolverines football plays Washington Saturday night. (USA TODAY Sports Images)
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