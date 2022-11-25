PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
{{ timeAgo('2022-11-25 11:03:04 -0600') }}
football
Edit
Class of 2023 ATH Breeon Ishmail commits to Michigan
Seth Berry
•
Maize&BlueReview
Recruiting Reporter
Three-star class of 2023 ATH Breeon Ishmail (Cincinnati, Ohio) announced his commitment to Michigan on Friday.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Hb2TigJlzIHRpbWluZ+OAve+4jzxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9BR1RHP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij4jQUdURzwvYT7wn5mP8J+PvzxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9MTEo/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPiNMTEo8L2E+8J+SmzxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Hb0JsdWU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHb0JsdWU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vY29hY2hjbGluaz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AY29h
Y2hjbGluazwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2Fj
aF9NaW50ZXI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoX01pbnRlcjwv
YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaEppbTRVTT9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hKaW00VU08L2E+IDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVU1pY2hGb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5AVU1pY2hGb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90LmNvLzM3MjY4Yk9ER08iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8zNzI2OGJPREdP
PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IGJpZyBicmVl8J+OuOKdpO+4jyAoQEJyZWVvbkFu
dG9uaW8pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQnJlZW9uQW50
b25pby9zdGF0dXMvMTU5NjE4NzAzMDYwMTc1MjU3Nz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciAyNSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz
Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t
L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+
CjwvZGl2PgoK
The 6-foot-5, 204-pounder who plays both wide receiver and outside linebacker at Princeton High School chose the Wolverines over Tennessee, NC State, Pittsburgh and Louisville.
Michigan extended an offer to Ishmail in October and he last visited Ann Arbor for the Wolverines' final home game of the season last weekend against Illinois.
Ishmail holds other notable offers from Kentucky, West Virginia and Cincinnati.
With his pledge to the Wolverines, Ishmail becomes the 17th verbal commit in Michigan's 2023 class.