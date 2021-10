Commit Tracker: How Michigan Pledges Performed Over The Weekend

Michigan Wolverines football commit Kenneth Grant forced a fumble over the weekend.

LB Aaron Alexander, Belleville (Mich.) High

The Skinny: His team pummeled winless Wayne (Mich.) Memorial, 78-0. Up Next: vs. Westland (Mich.) Glenn Oct. 8

QB Jayden Denegal, Apple Valley (Calif.) High

The Skinny: In a 47-13 win over Phelan (Calif.) Serrano, Denegal completed 25 of 30 passes for 325 yards and five touchdowns. Season Stats: Has connected on 89 of his 133 pass attempts for 1,165 yards and 15 touchdowns with five interceptions, and rushed for 146 yards and five scores on 34 carries. Up Next: vs. Hesperia (Calif.) Sultana Oct. 8

DE Mario Eugenio, Tampa (Fla.) Gaither

The Skinny: Gaither lost in overtime to New Port Richey (Fla.) Mitchell, 17-14, with Eugenio posting two tackles, including one for loss. Season Stats: In the four games in which stats were made available, he has registered 12 tackles, including five stops for loss and two sacks. Up Next: at Lutz (Fla.) Steinbrenner Oct. 8

DT Mason Graham, Anaheim (Calif.) Servite

The Skinny: The No. 8 team in the country, according to MaxPreps, stayed undefeated by beating Orange (Calif.) Lutheran, 56-12. Graham registered four tackles and a sack. Season Stats: In six contests, he has 29 tackles, including a team-high 13 stops for loss. Up Next: vs. Rancho Santa Margarita (Calif.) High Oct. 7

DT Kenneth Grant, Merrillville (Ind.) High

The Skinny: Undefeated Merrillville notched a 42-7 victory over previously-unbeaten Valparaiso (Ind.) High. Grant posted a tackle for loss and forced fumble. Up Next: at St. John (Ind.) Lake Central Oct. 8

DE Kevonté Henry, Lawndale (Calif.) Leuzinger

The Skinny: All three of his tackles came behind the line of scrimmage in Leuzinger's 67-0 destruction of Inglewood (Calif.) Morningside. Henry also added a fumble recovery. Season Stats: Recorded 14 tackles, including five stops for loss, in six outings. Up Next: at Compton (Calif.) Centennial Oct. 8

DB Will Johnson, Grosse Pointe (Mich.) South

The Skinny: Grosse Pointe fell to Macomb (Mich.) Dakota, 38-28. Season Stats: In one game in which stats were available, he returned a punt for a touchdown, notched an interception and took a jet sweep 18 yards. Up Next: vs. Clinton Township (Mich.) Chippewa Valley Oct. 8

OL Connor Jones, Monument (Colo.) Palmer Ridge

The Skinny: Palmer Ridge dropped its first game of the season, losing 28-21 to Montrose (Colo.) High. Jones is a part of an offensive line that paved the way for 129 rushing yards on 33 carries. Up Next: at Parker (Colo.) Ponderosa Oct. 8

DB Kody Jones, Germantown (Tenn.) High

The Skinny: In a 22-0 loss to Collierville (Tenn.) High, Jones Season Stats: In one game in which stats were made available, Jones notched 113 rushing yards and one touchdown. Up Next: at Arlington (Tenn.) High Oct. 8

TE Marlin Klein, Rabun Gap (Ga.) Nacoochee

The Skinny: Posted two catches for 27 yards and one touchdown in a 23-10 victory over Charlotte (N.C.) Christian. Season Stats: Klein has racked up 104 receiving yards on nine receptions and one rush for four yards in six contests. Up Next: at Charlotte (N.C.) Christian Oct. 1

OT Alessandro Lorenzetti, Windsor (Conn.) Loomis Chaffee

The Skinny: His team beat Avon (Conn.) Old Farms, 35-26. Up Next: vs. Lakeville (Conn.) Hotchkiss Oct. 9

TE Colston Loveland, Gooding (Idaho) High

The Skinny: Made four catches for 109 yards and one score in a 38-12 win over Buhl (Idaho) High. Season Stats: Has hauled in 33 catches for 450 yards and eight touchdowns and rushed 11 times for 141 yards and two scores in five games. Up Next: vs. Filer (Idaho) High Oct. 8

WR Tyler Morris, LaGrange Park (Ill.) Nazareth Academy

The Skinny: Morris is out with an ACL injury. His squad lost to Chicago St. Rita over the weekend, 42-39. Up Next: vs. Chicago Leo Oct. 8

LB Micah Pollard, Jacksonville (Fla.) Bartram Trail

The Skinny: His team was idle this past weekend. Season Stats: Has 21 tackles, including eight stops for loss, in six tilts. Up Next: at Ponte Vedra (Fla.) High Oct. 8

CB Myles Pollard, Brentwood (Tenn.) Ravenwood

The Skinny: His team lost to Spring Hill (Tenn.) Summit, 49-28. He had five tackles and four catches for 35 yards and a touchdown. Up Next: at Spring Hill (Tenn.) Summit Oct. 1

LB Deuce Spurlock, Huntsville (Ala.) Madison Academy

The Skinny: Madison Academy beat Huntsville (Ala.) Randolph, 42-16. Up Next: at Stevenson (Ala.) North Jackson Oct. 8

RB CJ Stokes, Columbia (S.C.) Hammond School

The Skinny: Hammond remained undefeated with a 14-0 win over Darlington (S.C.) Trinity-Byrnes. Stokes finished with 122 rushing yards and scored on a 28-yard dash. Season Stats: Rushed for 12 touchdowns in six games. Up Next: vs. Charleston (S.C.) First Baptist Oct. 8

WR Tay'Shawn Trent, Harper Woods (Mich.) High