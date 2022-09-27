News More News
{{ timeAgo('2022-09-27 21:08:44 -0500') }} football Edit

Cut Ups Ep. 3: Michigan Football vs Maryland Film Analysis

Trevor McCue • Maize&BlueReview
Staff Writer
@trevormccue

Video analyst Stephen Osentoski and staff writer Trevor McCue host Cut Ups: Film Room Michigan football vs Maryland film analysis. Toski has his cut ups from the Wolverines game vs Maryland ready to tell the story. These are the game defining plays on offense, what worked, what didn’t, and what can Michigan learn from the game.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}