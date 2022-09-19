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{{ timeAgo('2022-09-19 19:50:43 -0500') }} football Edit

Cut Ups Episode 2: Michigan Big Plays vs. UConn

Trevor McCue • Maize&BlueReview
Staff Writer
@trevormccue

Maize and Blue Review's Video Analyst Stephen Osentoski and Staff Writer Trevor McCue analyze offensive and defensive plays from Michigan's 59-0 win vs the UConn Huskies.

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