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Cut Ups: Episode 5 Michigan Defense vs Indiana Film Analysis

Trevor McCue • Maize&BlueReview
Staff Writer
@trevormccue

Staff writer Trevor McCue and video analyst Stephen Osentoski break down the film of Michigan’s defense vs Indiana. It was a tale of two halves. What went wrong and what adjustments did Michigan make at half time to cause the turn around?

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